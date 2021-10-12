В Івано - Франківську та ще двох областях України надзвичайна ситуація-не вистачає газу для опалення лікарень та шкіл.

Лікарні, школи та дитячі садки в українському Івано-Франківську залишилися без опалення через високі ціни на газ.

Про це повідомляють на офіційному сайті Закарпатської обласної державної адміністрації.

Постачальники, які до зростання цін уклали договори на поставку палива, відмовляються від виконання обов'язків. Раніше ціни були значно нижче вартості, яка є на ринку сьогодні.

Хмельницька ОДА також визнала на Хмельниччині надзвичайною ситуацією відсутність газу для бюджетних установ.

"Комісія прийняла рішення вважати ситуацію, що склалася у зв'язку з відсутністю поставок природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, надзвичайною і класифікувати її як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував опалювальний сезон 2021/2022, однак, жителям деяких регіонів доведеться потерпіти ще кілька тижнів.

Зокрема, вже опалюються соціальні об'єкти в Києві, Хмельницькому, Тернополі та Вінниці. 11 жовтня мали подати тепло до шкіл, дитсадків та лікарень Житомира, Чернівців, Луцька, Чернігова та Львова.

Найдовше мерзнутимуть одесити. Опалювальний сезон в Одесі стартує, за попередніми даними, 1 листопада, так як саме тоді стабільно похолодає в південних областях.

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