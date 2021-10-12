Головний санітарний лікар Волині попередив, що спалахи коронавірусу виявили в усіх районах області - зокрема в навчальний заклад.
Так, у 16 волинських навчальних закладах виявили 16 активних спалахів коронавірусної інфекції. Про це повідомила на брифінгу головний санітарний лікар Волині Наталія Янко.
За її словами у Луцькому районі - 5 спалахів ковид-19. Інфікування виявили в обласному Будинку дитини, Ківерцівському медколеджі, Княгининівському ліцеї, а також у дитячих садках №3 та №19 у Луцьку.
Ще п'ять осередків захворюваності підтвердили у Камінь-Каширському районі: у школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та у ліцеї №2, що у м. Камінь-Каширський.
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У Володимир-Волинському районі три спалахи: у дитячому садку в Нововолинську, а також у ліцеї Нововолинська та Іванича.
У районі Ковеля виявили осередки захворюваності в школі та дитячому садку Турійська, а також в обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.
Відповідно через це, є велике коло контактних осіб у заражених, і в сім'ях, де також реєструються спалахи захворювань. Заражаються і батьки.
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