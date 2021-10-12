На автодорозі Київ-Чоп автомобіль зіткнувся з відбійником, з'їхав у кювет і перекинувся - в ДТП загинули дві людини, один з них відомий 28-річний гонщик.

Разом з 28-річним гонщиком Юрієм Новаком, який сидів на пасажирському кріслі, загинув також 40-річний Дмитро – водій цього автомобіля. Деталі трагедії повідомив Obozrevatel.

Трагедія сталася в ніч з 8 на 9 жовтня на 17-му кілометрі траси Київ – Чоп. Автомобіль втратив керування, зіткнувся з відбійником, з'їхав у кювет і перекинувся. Від удару пасажира викинуло з автомобіля, а водій був затиснутий в салоні. Чоловіки загинули до приїзду медиків.

Уточнюється, що загиблим у ДТП пасажиром є 27-річний львів'янин Юрій Новак, який працював в Ukrainian Drift Federation, є засновником Novak Roll і мав власний бізнес з тонування автомобілів.

Місцеві ЗМІ писали про те, що в ту трагічну ніч на трасі проводилися нелегальні вуличні гонки. У поліції Львівської області поки не можуть підтвердити, чи був цей нічний захід легальним чи ні.

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