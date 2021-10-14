На його рахунку "Оскар" і "Еммі"

На 84-му році життя помер знаменитий музикант, волинщик і вістлер Педді Молоні, засновник однієї з найвідоміших ірландських фолк-груп The Chieftains.

Педді зробив величезний внесок в ірландську традиційну музику, пісні і танці. Його називали генієм музики. Пам'ять Молоні вшанували президент Ірландії Майкл Хіггінс і прем'єр-міністр країни Міхол Мартін. Про це пише Mirror.

Президент Ірландії Майкл Хіггінс сказав теплі слова про музиканта: "Він приніс любов до ірландської музики не тільки діаспорі, але і всім тим у всьому світі, хто чув його музику і цінував її заради неї самої, оскільки вона виходила за рамки всіх музичних кордонів".

Прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін також привітав внесок Педді в ірландську музику, сказавши: "Так сумно чути про смерть нашого дорогого Педді. Термін "легенда" регулярно використовується, але важко придумати який-небудь інший спосіб описати цього гіганта ірландської музики і культури".



Варто відзначити, що заснована на початку 60-х, The Chieftains ("Вожді") стрімко завоювала славу однієї з найвідоміших ірландських груп, несучи її впевнено і з великою честю.

The Chieftains шість разів отримували "Греммі" і вісімнадцять разів на премію номінувалися. Плюс на їхньому рахунку "Оскар" і "Еммі".

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