На его счету "Оскар" и "Эмми"

На 84-м году жизни скончался знаменитый музыкант, волынщик и вистлер Пэдди Молони, основатель одной из самых известных ирландских фолк-групп The Chieftains.

Пэдди внес огромный вклад в ирландскую традиционную музыку, песни и танцы. Его называли гением музыки. Память Молони почтили президент Ирландии Майкл Хиггинс и премьер-министр страны Михол Мартин. Об этом пишет Mirror.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс сказал теплые слова о музыканте: "Он принес любовь к ирландской музыке не только диаспоре, но и всем тем во всем мире, кто слышал его музыку и ценил ее ради нее самой, поскольку она выходила за рамки всех музыкальных границ".

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин также приветствовал вклад Пэдди в ирландскую музыку, сказав: "Так грустно слышать о кончине нашего дорогого Пэдди. Термин "легенда" регулярно используется, но трудно придумать какой-либо другой способ описать этого гиганта ирландской музыки и культуры".



Стоит отметить, что основанная в начале 60-х, The Chieftains ("Вожди") стремительно завоевала славу одной из самых известных ирландских групп, неся ее уверенно и с большой честью.

The Chieftains шесть раз получали "Грэмми" и восемнадцать раз на премию номинировались. Плюс на их счету "Оскар" и "Эмми".

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