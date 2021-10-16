Погода в Україні почне потроху псуватися через дощі, які несподівано нагрянуть в північні і центральні регіони, влаштувавши справжні температурні гойдалки.

Як передає Politeka.net, в суботу, 16 жовтня, в деяких областях пройдуть невеликі дощі, що зробить погоду по-справжньому осінньою. Опади очікуються в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. В інших регіонах в суботу буде досить сухо і тепло.

На вихідних погода буде сильно відрізнятися в залежності від регіону. У Херсонській і Миколаївській областях буде тепло – стовпчики термометра прогріються до 13-16 градусів, а ось на Одещині похолодає до 10-12 градусів.

Дуже тепло буде в крайніх східних областях - близько 14-16 градусів.

У всіх інших регіонах температура триматиметься в районі 11-14 градусів. При цьому вночі по всій Україні температура буде опускатися до нуля. В середньому очікується 2-5 градусів. Винятком будуть південні області, де вночі температура не впаде нижче 7-9 градусів.

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