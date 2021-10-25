З 26 жовтня червоний рівень буде встановлено в Рівненській та Миколаївській областей

За минулу добу, 24 жовтня, зафіксовано 14 634 нових випадків COVID-19. Серед них коронавірусну хворобу виявлено у 999 дітей та 17 медичних працівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042) і Запорізькій (1037) областях.

До стаціонарів українських лікарень госпіталізовано майже 4 тисячі пацієнтів, котрі або мають підтверджений діагноз COVID-19 або з підозрою на нього. За останню добу 330 осіб померло.

Також у вихідні дні не припинялася кампанія по вакцинації. Тож, у неділю, 24 жовтня було вакциновано 101331.

«Тож доти. доки продовжується пандемія корона вірусу кожен українець повинен дотримуватися правил особистої гігієни. Це дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ», - нагадують у МОЗ України.

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