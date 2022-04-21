І це, як відзначають в британській розвідці, може вплинути на те, наскільки швидко і енергійно війська РФ будуть намагатися проводити операції.

"В даний час російські сили просуваються з плацдармів на Донбасі в бік Краматорська, який продовжує піддаватися постійним ракетним обстрілам», - йдеться в звіті розвідки, опублікованому в Twitter.

Також у розвідці констатують, що зберігається високий рівень активності російської авіації – РФ прагне забезпечити безпосередню авіаційну підтримку свого наступу на сході України, придушити і знищити її засоби ППО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія відповіла відмовою на пропозицію генсека ООН про «Великоднє перемир'я» в Україні.

"Позиція Московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбез», - повідомив представник України при ООН.

Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович детально пояснив, як звільнити Херсон.

Також повідомлялося, що росіяни готуються оточити сили ЗСУ на Донбасі.

Крім того Politeka.net писала, що російські строковики намагаються вирватися з України, але їх кидають у саме пекло війни.