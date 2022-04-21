Як повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони, запеклий опір української армії завадили російським планам швидко досягти мети. Тепер, у зв'язку з великими втратами, окупантам необхідно постійно поповнювати особовий склад і озброєння.

«Для відновлення своїх бойових можливостей ЗС Росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка довгий час (з 1970-х років) перебувала на базах зберігання. Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських і ракетних підрозділів для здійснення безперервних обстрілів українських міст», - повідомили в розвідці.

Так, протягом квітня з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ПО знято 18 САУ "Мста-С"; з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ "Акація"; з арсеналу комплексного зберігання РАВ (Гагарінський, Свердловська обл.) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального здійснюється переміщення в базу зберігання РАВ (Новочеркаськ) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація", 20 САУ "Гвоздика"; з 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) – 15 РСЗВ "Ураган" і 11 ТРК "Точка-У".

Крім того, в н.п. Київський (Московська обл.) зафіксовано переміщення ешелону у складі: 6 РСЗВ "Град"; 8 РСЗВ "Ураган" і 7 ТОМ РСЗВ "Ураган". За попередніми даними, техніка знята з арсеналів Західного ПЗ.

Відновлення боєздатності та укомплектування ОВТ угруповання військ Західного ПЗ здійснюється, в т.ч. за рахунок ОВТ, знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар, 45 км від ЦКУ).

Нагадаємо, на ранок 21 квітня, згідно з даними Генштабу ЗСУ, втрати противника в живій силі склали вже 21 тис.осіб.

Також повідомлялося, що Росія поспішає до Дня Перемоги - з'явилися нові дані британської розвідки.

Крім того Politeka.net писала, що чоловіків з окупованих територій Херсонської області планують змусити воювати на боці рф.