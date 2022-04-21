Ворожі батальйони стають все менш боєздатними, не кажучи вже про великі втрати в живій силі.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Ми виводимо за добу навіть по половинці, а то і по батальйону. Вистачить на два тижні приблизно цієї всієї історії або навіть менше", - спрогнозував Арестович щодо термінів активного наступу ворога.

За словами радника глави ОП, окупанти все ще "пристойно озброєні", проте вони втомилися вести активні бойові дії, оскільки самі"дуже биті".

Нагадаємо, на момент ранку 21 квітня українські захисники вже ліквідували 21 тисячу окупантів. Такі дані озвучив Генштаб ЗСУ.

У свою чергу аналітична група Conflict Intelligence Team (CIT) вказала, що вже не залишилося бригади російської морської піхоти, яка не зазнала б втрат в Україні.

"Їх втрати помітні в світлі чуток про можливий подальший напад на Молдову. Якщо боєздатні підрозділи багато в чому втрачені, нападати на Молдову, Польщу або країни Балтії нічим", – повідомили в CIT.

Також повідомлялося, що, згідно з даними української розвідки, російська армія готується направити на війну в Україну буквально мотлох радянських часів.

Тим часом у мережі з'явилися нові знімки спутника, на якому зафіксовано велике скупчення ворожої техніки в харківському напрямку.

Крім того Politeka.net писала, що Михайло Подоляк попередив росіян, що для них "друга фаза" так званої "спецоперації" стане тим самим, що "візьмемо Київ за 72 години".