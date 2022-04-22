РФ витрачає на війну проти України понад 20 млрд доларів на добу. Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці та наводить статистику, підготовлену за останніми отриманими даними.

30 днів військових дій рф обходяться в $600 млрд.це обсяг золотовалютних резервів Росії. Повідомляється, знищена в Україні бойова техніка Росії оцінена в $ 6 млрд.судячи з результатів, наші війська завдали нищівної шкоди противнику протягом першого тижня.

На тлі санкцій Заходу вартість рубля впала до історичного мінімуму.

Також ми писали, екіпажі БМ-21" Град " ЗСУ успішно знищують ворожі цілі на Харківщині. Відповідні кадри показали на сторінці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Оперативного командування" Схід " СВ ЗСУ в Фейсбук.

"Ось так боги війни сходять на Олімп. Екіпажі БМ-21» Град «холодноярців» насипають " окупантам. І досить успішно знищують ворожі цілі на Харківщині. Саме за цю точність, влучність, самовідданість і сміливість їх командира – бойового офіцера на ім'я Антон – президент нагородив орденом Богдана Хмельницького III», - йдеться в повідомленні.

Також пишуть рапорти на звільнення: рф стягує сили з Сирії в Україну, але вояки чинять опір

А ще Politeka повідомляла, що напав на поліцейського: на Дніпропетровщині затримали 25-річного молодика

Також Politeka писала, що експерт пояснив, чому Україна може вступити до Альянсу найближчим часом