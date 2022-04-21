Як пише Politeka.net, українці вже 57-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Орки використовують не тільки свою армію, а й примусово відправляють воювати людей з так званих "Л/ДНР". СБУ провела допит одного з таких солдатів, який потрапив у полон.
"Ми як раби для Росії. Копаємо для них окопи, підбираємо за ними недоїдки... " - каже чоловік.
Його насильно мобілізували і привезли в розташування російських військ під Сумами.
Російські офіцери використовували їх для влаштування окопів, а у вільний час «виховували» за всіма законами дідівщини.
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"Коли ми були в лісі, йому (прим: російському командиру) не сподобалося, що всі пішли вечеряти. Він одного хлопця штовхнув і почав біля голови стріляти. А другого знайшов, так взяв двох чоловік, сказав щоб його закопували. Розділ, закопав по шию в окоп і почав стріляти біля голови. Було видно, що наші життя для них нічого не варті", - резюмує він.
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