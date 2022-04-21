Как пишет Politeka.net, украинцы уже 57-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Орки используют не только свою армию, но и принудительно отправляют воевать людей из так называемых "Л/ДНР". СБУ провела допрос одного из таких солдат, который попал в плен.
"Мы как рабы для россии. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…" – говорит мужчина.
Его насильственно мобилизовали и привезли в расположение русских войск под Сумами.
Российские офицеры использовали их для устройства окопов, а в свободное время «воспитывали» по всем законам дедовщины.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
"Это принципиально важно": Подоляк назвал условия для переговоров Зеленского с путиным
Россияне готовятся окружить силы ВСУ на Донбассе: в Минобороны раскрыли тактику врага
"Передайте родным и близким": жителей Киевщины срочно предупредили о мощном взрыве
Ненависть растет: российские солдаты готовы прикончить своих командиров, аудиоперехват СБУ
«Когда мы были в лесу, ему (прим: русскому командиру) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А второго нашел, так взял двух человек, сказал чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят», - резюмирует он.
Напомним, Байден ввел новое ограничение для россии и рассказал о новой помощи Украине
А еще Politeka сообщала, что ведущая расплакалась, комментируя страшную выходку путина
Также Politeka писала, что нацгвардейцы подбили элитный вертолет в Запорожской области