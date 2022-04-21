Як пише Politeka.net, українці вже 57-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не просто зупинити ворога, а й повністю звільнити північ України. Тепер орки збирають нові сили для атаки Донбасу. А сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що десантники підбили два російських вертольоти Мі-8.
"Воїни-десантники разом з бойовими побратимами з морської піхоти знищили два російських транспортно-бойових вертольоти Мі-8
Сьогодні в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України був знищений Російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК Stinger.
На відео відзначено червоною стрілкою місце падіння вертольота кафірів.
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Згодом інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілілий екіпаж, був успішно знищений нашими бойовими побратимами з підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України", - зазначено в публікації.
На кадрах можна побачити дим від першого вертольота, а потім підбиття другої бойової машини ворога.
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