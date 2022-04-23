Західна важка артилерія масово пішла в Україну, правила гри на полі бою будуть змінені.

Про це в інтерв'ю Фейгін Live заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"На Заході почалося змагання, хто більше зброї дасть Україні. Сьогодні американці оголосили другий пакет допомоги... І не тільки американці. Голландці, англійці, можливо, німці і багато, багато інших. І БПЛА розвідувальні, спеціально доопрацьовані для українських умов... Багато чого смачного поставляється", - пояснив Арестович.

Радник глави ОП впевнений, що ця зброя змінить «правила гри» на полі бою.

«Як тільки це все приїде, горе буде тим, хто стоятиме навпроти цих гаубиць. Тому що вони далекобійні, ніж російські. Це означає, що буде виграна контрбатарейна боротьба... І це тупик. Це те, що в англомовній термінології називається "зброя, що змінює правила гри". І цей песець підбирається на м'яких лапках до російської армії на території України", - зазначив Арестович.

Додамо, раніше також стало відомо, що ЄС погодився купувати важку зброю для безкоштовної передачі Україні. Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель.

Озброєння буде передано армії ЗСУ найближчим часом на безоплатній основі.

Нагадаємо, радник глави ОП також повідомив, що загроза падіння Маріуполя відступила.

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