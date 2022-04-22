Незважаючи на відновлення наступу Росії, вони все ще несуть втрати.

Про це йдеться в новому зведенні британської розвідки, опублікованій на сторінці Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Згідно з повідомленням, рішення Путіна не штурмувати, а блокувати «Азовсталь» може вказувати на бажання вивільнити сили для перекидання в інші місця в Східній Україні. Штурм призвів би до великих втрат у росіян, що додатково скоротило б їх загальну боєздатність.

Також у розвідці вказують на спроби росіян відновити свої виснажені сили. Для цього вони вдалися до транзиту непрацездатного обладнання назад в Росію - для ремонту.

Незважаючи на відновлення наступу, російська армія все ще несе втрати.

Як наголошується в повідомленні, на Донбасі росіяни продовжують інтенсивні артобстріли і спроби просуватися вперед у напрямку Красного Лиману, Бугаївки, Барвінкового, Лиману і Попасної.

Додамо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що на фронті Луганщини ворог наступає за трьома напрямками – Рубіжне, Попасна, Новотошківське.

Також повідомлялося, що 20 квітня у центральну районну лікарню Новоайдара була доставлена чергова партія поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) і більше 50 тіл загиблих загарбників.

Нагадаємо, Олексій Арестович повідомив, що загроза падіння Маріуполя минула і війська рф будуть перекинуті на північ.

Крім того Politeka.net писала, що за минулу добу українські захисники завдали потужного удару по російській авіації.