Про це йдеться в новому зведенні британської розвідки, опублікованій на сторінці Міністерства оборони Великобританії в Twitter.
Згідно з повідомленням, рішення Путіна не штурмувати, а блокувати «Азовсталь» може вказувати на бажання вивільнити сили для перекидання в інші місця в Східній Україні. Штурм призвів би до великих втрат у росіян, що додатково скоротило б їх загальну боєздатність.
Також у розвідці вказують на спроби росіян відновити свої виснажені сили. Для цього вони вдалися до транзиту непрацездатного обладнання назад в Росію - для ремонту.
Незважаючи на відновлення наступу, російська армія все ще несе втрати.
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Як наголошується в повідомленні, на Донбасі росіяни продовжують інтенсивні артобстріли і спроби просуватися вперед у напрямку Красного Лиману, Бугаївки, Барвінкового, Лиману і Попасної.
Додамо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що на фронті Луганщини ворог наступає за трьома напрямками – Рубіжне, Попасна, Новотошківське.
Також повідомлялося, що 20 квітня у центральну районну лікарню Новоайдара була доставлена чергова партія поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) і більше 50 тіл загиблих загарбників.
Нагадаємо, Олексій Арестович повідомив, що загроза падіння Маріуполя минула і війська рф будуть перекинуті на північ.
Крім того Politeka.net писала, що за минулу добу українські захисники завдали потужного удару по російській авіації.