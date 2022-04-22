Як пише Politeka.net, директор Солом'янського ринку в Києві Іван Лісовий разом з депутатом Київради Георгієм Зантарая разом з Андрієм Андрєєвим доставили важливу допомогу нашим українським захисникам. Про це Андрій Андрєєв відзвітував на сторінці у Фейсбук.

Сьогодні допомога потрібна в першу чергу нашим захисникам на передовій. І всі волонтерські організації повинні переформатувати свою діяльність для, як відомо зараз говорити,»передка".

"Ми з Георгії Зантарая і Ivan Lisovyi теж дотримуємося такої думки і вчора відвідали наших друзів з батальйону Карпатська Січ в містечку Барвінкове, що під окупованим ізюмом. Доставили все необхідне, не без пригод, але оперативно.

Несподівано було зустрітися депутатам Київради 7, 8 і 9 скликань саме на лінії оборони Харківської та Донецької області. Руслан Андрійко 😉 💪 " - розповідає Андрєєв.

Він подякував усім людям, які оперативно допомогли за допомогою для українських бійців і додав, що зараз він з командою бажає зосередити сили саме на лінії розмежування і допомоги тим, хто дійсно в гарячих точках захищає нас і нашу землю.

Раніше Іван Лісовий розповів про ще одну допомогу нашим бійцям:

"Продовжуємо з Георгієм Зантарая, Андрієм Андрєєвим та Ларисою Поляковою годувати наших воїнів приготованими волонтерами варениками. Сьогодні відвантажили ще 150 кг продукції у військову частину!

Нагадую, що ви можете підтримати наш волонтерський рух! Слава Україні!» - повідомляє Лісовий і показує новий кадр, зроблений разом з колегами.

Також повідомлялося, що 20 квітня у центральну районну лікарню Новоайдара була доставлена чергова партія поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації (близько 220 осіб) і більше 50 тіл загиблих загарбників.

Нагадавши, Олексій Арестович повідомив, що загроза падіння Маріуполя минула і війська рф будуть перекинуті на північ.

Крім того Politeka.net писала, що за минулу добу українські захисники завдали потужного удару по російській авіації.