Провладне російське видання Readovka несподівано оприлюднило дані російського Міністерства оборони про величезні втрати у війні з Україною.

Як повідомлялося в публікації, на закритому засіданні відомства прозвучала цифра в 13 414 загиблих солдатів.

Запис з'явився на сторінці видання в соцмережі "Вконтакте", проте незабаром був видалений. Втім користувачі Мережі встигли зробити скріншот, який, зокрема, був опублікований і в Telegram- каналі Збройних сил України.

Вперше також було оприлюднено число втрат в результаті затоплення крейсера ЧФ РФ "Москва": 116 людей загинули і ще більше 100 осіб вважаються зниклими безвісти.

Пропагандисти також повідомили, що, за словами заступника Міністра оборони РФ, підрахунок втрат ускладнений через триваючі бойові дії і неможливість отримати доступ до тіл по всій лінії фронту.

"Злив" реальних втрат помітили і російські користувачі. "Ого, нічого собі!..", "Капець, які втрати. І це ж тільки офіційні цифри. Ось таку перемогу Путін приготував нам на 9 травня? Ось так він всіх переграв?",- коментують ошелешені росіяни.

Зазначимо, згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, втрати в живій силі противника на ранок 22 квітня досягли 21 200 тис.осіб.

Також повідомлялося, що 20 квітня в центральну районну лікарню Новоайдара була доставлена чергова партія поранених військовослужбовців Збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) і більше 50 тіл загиблих загарбників.

Крім того Politeka.net писала, що загроза падіння Маріуполя минула.

Також Politeka.net повідомляла, що Росія планувала захопити Україну швидко, в один етап, але прорахувалася.