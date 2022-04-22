Джерело в Пентагоні розповіло журналістам, що на даний момент рф продовжує втрачати техніку сотнями, в той час як українські захисники регулярно отримують допомогу від країн-союзників. Про це інформує
В результаті це призвело до того, що зараз у розпорядженні українських військових більше боєздатних танків і бронемашин, ніж у противника. Тепер ЗСУ отримали чисельну перевагу в танковій техніці над російськими окупантами.
На початку війни кількість танків рф значно перевищувала кількість одиниць техніки наших українських захисників. Однак за підсумками 57 днів війни, російські окупанти втратили сотні одиниць техніки.
"Але перевага України в танках-броньованих машинах, які є потужним інструментом в наземному бою - є важливим показником, оскільки союзники збирають ресурси, щоб допомогти українським Збройним силам відбити російське вторгнення, яке спочатку загрожувало перевершити їх у вогнепальній зброї", - йдеться в матеріалі видання.
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Згідно з повідомленням, рішення Путіна не штурмувати, а блокувати «Азовсталь» може вказувати на бажання вивільнити сили для перекидання в інші місця в Східній Україні. Штурм призвів би до великих втрат у росіян, що додатково скоротило б їх загальну боєздатність.
Нагадавши, окупанти зазнають великих втрат на Луганщині.
Також Politeka.net писала, що окупанти вивезли з Маріуполя унікальну музейну колекцію.
Крім того Politeka.net писала, що жінка з Волині звернулася до сина, який служить у російській армії.