У Росії вже масово фіксуються випадки підпалу військкоматів.

Тільки за одну ніч було зафіксовано чотири таких випадки, про що повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, в ніч на 15 травня невідомі намагалися спалити військкомати в трьох різних районах міста Волгоград – Радянському, Ворошиловському і Кіровському. Загальна площа горіння приміщень склала 20 кв. Gorenje.

На місці події був виявлений Саморобний "коктейль Молотова".

Цієї ж ночі аналогічний інцидент стався в селищі пронськ Рязанської області. Там невідомі підпалили двері місцевого військкомату, проте пожежу вдалося швидко ліквідувати, сама будівля не загорілася.

Ще один підпал стався в ніч на 14 травня в місті Гуково Ростовської області. Там невідомі кинули "коктейль Молотова" у військкомат на вулиці Червона Гірка. Пожежу загасили.

У всіх зазначених випадках палії досі залишаються незнайденими.

"Ніхто не хоче ставати гарматним м'ясом", - прокоментували новину про підпали в соцмережах.

Відзначимо, що аналогічні випадки неодноразово фіксувалися в різних населених пунктах Росії з початку війни.

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