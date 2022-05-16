Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав реакцію росіян на загиблих громадян своєї країни і прохання зупинити безглузді жертви – вберегти людей від страждань. Так, він показав, публікацію зі скріншотами листувань з росіянами.

Міністр повідомив, що за допомогою штучного інтелекту фахівці змогли розпізнати кілька сотень убитих російських окупантів, а після вирішили написати їх родичам і близьким друзям.

""Нічого страшного, у ВВВ теж гинули люди, але перемога була за нами" - це відповідь родича російського солдата на повідомлення про його смерть на війні в Україні.

Ми продовжуємо використовувати технології на кіберфронті. За допомогою штучного інтелекту ми розпізнали сотні вбитих росіян і написали тисячам їхніх друзів і рідних в різних соцмережах.

Як бачимо, росіяни підтримують війну і не дуже переживають за померлих родичів.

Це в черговий раз доводить, що відповідальність за розв'язану війну і вбивства мирних українців несе не тільки Путін і політичне керівництво, але і всі пересічні росіяни, хто вже більше 20 років обирає диктатора президентом" - підмітив Федоров.

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