Російські військові тікають з поля бою і навіть не піклуються про власну техніку.

Ефектними кадрами поділилися у своєму Фейсбук бійці 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу. Вони показали, як їх артилерія успішно «відпрацювала» по позиціях російських окупантів.

За словами бійців, в результаті росіяни втекли з поля бою, залишивши свої позиції.

"Ось таке ударне соло вчора "зіграла" наша лицарська артилерія по виявлених ворожих позиціях. Рашисти були настільки вражені таким майстерним виконанням, що тікали швидше, ніж горіла їх САУ "Хоста" і детонував боєкомплект", - йдеться в публікації.

Ще одним відео про "доблесних" представників "другої армії світу" поділилися на сторінці "ДУК Соколи Полісся ТРО в Житомирській області". У ролику показали танк окупантів. Уточнюється, що російські солдати просто кинули його, втікши з поля бою.

"Окупанти, які втекли з поля бою, кинули свій танк з повним боєкомплектом. Все, на що вони здатні, так це «агресивно відступати", - йдеться в підписі до кадрів.

На відео оператор уточнює, що по танку навіть не потрапили, а росіяни покидали не тільки техніку, але і свої речі і сухпайки.

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