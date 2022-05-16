Символ Z, що представляє військові злочини, тепер також є синонімом епічного провалу.

Про це, як пише Politeka.net, передає американський астронавт Скотт Келлі, коментуючи ситуацію з російським військовим супутник, який в ніч на 30 квітня був запущений з космодрому Плесецьк на навколополярну орбіту на ракеті "Ангара-1.2". Як виявилося, він не зміг втриматися там і згорить в атмосфері.

"До середини травня 2022 року орбіта "Космос-2555" знизилася до 231 х 246,2 км, і будь-яких очевидних спроб підняти її не помічено. Це свідчить про те, що супутник так і не активували", – повідомив Зак.

У свою чергу американський астронавт Скотт Келлі написав у Twitter:

"Російська ракета з буквою Z на боці запустила військовий супутник, який відмовив. Здається, що символ Z, що представляє військові злочини, тепер також є синонімом епічного провалу".

Додамо, що днями глава Роскосмосу Рогозін "пожартував" про удар стратегічним ракетним комплексом по Фінляндії і Швеції в разі їх вступу в НАТО

"У "Сармата" щодо країн НАТО теж немає упередженого ставлення і ворожих намірів. Просто така робота", - написав він.

РС – 28 "Сармат" - російський стратегічний ракетний комплекс з важкою багатоступінчастою міжконтинентальною рідинною балістичною ракетою.

Також нагадаємо, що раніше Китай відмовився приймати російські кораблі на своїй орбітальній станції.

Про це під час трансляції запуску вантажівки Tianzhou-4 заявив представник китайської аерокосмічної науково-промислової корпорації (CASIC) Ян Югуан.

Він уточнив, що в майбутньому можливі запуски кораблів на станцію з території інших країн, наприклад, з європейського космодрому у Французькій Гвіані або з США і Японії, – але не з РФ.

Нагадаємо, Росія відправить тисячі нових резервістів в Україну.

Також повідомлялося, що розкрито деталі знищення понад 400 окупантів при спробі перетнути Сіверський Донець.

Крім того Politeka.net писала, що офіцер ЗСУ розповів, чому зараз атакувати Кримський міст безглуздо.