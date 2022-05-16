Війна в Україні стала пеклом для російських окупантів, тепер загарбники усвідомили ступінь втрат на фронті і бажають звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну. Про це інформує СБУ, показуючи запис перехопленої розмови окупантів на сторінці в Телеграм-каналі.

«У нас взагалі ж*па... у нас дуже багато 200-х і 300-х... командира мого вбило. Я сам ледве вибрався звідти, відповідаю. Я, коротше, все. Просто приїду в Алейськ, я служити не буду. Я чесно, я звільнятися буду, ну його нафіг. Після такого, що я побачив, немає... " - розповідає другу окупант.

Він розповів, що воює на Луганському напрямку, у його товаришів по службі вже згоріли всі машини, а з особового складу залишилося півбатальйону. Тепер в їх Алтайський край будуть возити багато 200-е.

"Знаєш, це жах ... відповідаю. Це просто як справжній, як у фільмі жахів!" - резюмує загарбник.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко розповів у Телеграм про Особливо небезпечний для жителів прифронтової зони новий російський безпілотник камікадзе, який вже вбив кілька мирних українців.

Як повідомляється, новітній російський безпілотник "Куб «фірми ZALA AERO концерну»Калашников". Він вбивця-камікадзе. Ніколи не повертається назад. Летить в одну сторону. Схожий на українську "Фурію", але має більш загострені крила.

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