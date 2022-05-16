В України з'явилася можливість не просто гнати окупантів з тих територій, які їм вдалося зайняти після 24 лютого 2022 року, а й звільнити Крим і Донбас.

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, як ймовірно це відбуватиметься.

"В даний момент ЗСУ займаються витісненням окупантів з Харківської області. Це необхідно в першу чергу для того, щоб цілком і повністю провести деокуппацію того району, в якому зосереджена найбільша кількість рашистів. Йдеться про Ізюмський район. Там зараз зосереджено 37 БТГ рф для наступу окупантів в районі Барвінкового і Слов'янська.

Звільняючи від Харкова в північному напрямку, ЗСУ виходять до Вовчанська, який відіграє важливу роль в логістичних поставках на Ізюмському напрямку. Він веде до основної артерії поставок окупаційного угруповання.

Далі-або виведення російських підрозділів з Ізюмського напрямку або їх оточення в перспективі. Що є досить унікальною операцією - на це знадобиться місяць-півтора для реалізації.

Після цього фактично весь картковий будиночок пропагандистів рф під назвою "Велика битва за Донбас" починає руйнуватися.

Коли буде закінчено питання з Ізюмським угрупованням, рух українських військ буде направлено на деокупацію Луганської та Донецьких областей. А в першу чергу буде зосереджено на південному напрямку - Запорізька область.

Деокупація Запорізької області відіграватиме дуже важливу роль для розрізання Донбаського і Південного плацдарму, який вдалося захопити російським окупантам.

Далі деокупація Херсона та Херсонської області та контрнаступ на Донбаському плацдармі. І цього не потрібно чекати, що це буде негайно.

Окупанти будуть самі тікати із Херсона і області після того, як буде деокупована Запорізька область. Вони будуть прекрасно розуміти, якщо вони не виведуть свої війська з Херсонщини, то вони опиняться в тій же ситуації, що і Ізюмське угруповання. 17 БТГ (у Херсонській області) не здатні по всьому фронту забезпечувати утримання позицій навіть в обороні, не кажучи вже про наступ.

До кінця цього року ми побачимо, що Україна має всі шанси повернути всі свої території. І до кінця цього року ми маємо всі шанси повернути всі території материкової України.

Деоккуцпація Криму переноситься на 2023 рік. Це може нанесення точкових ударів по військовій інфраструктурі російських окупантів на півострові-склади, нафтобази, склади з озброєнням і т. д.

На той момент Київ повинен поставити ультиматум: або рф виводить свої війська з півострова по Керченському мосту або вони будуть вивозити з півострова трупи вже водним шляхом, так як Міст буде знищений ракетним масованим ударом", - аналізує Олександр Коваленко.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ розповів, чому зараз атакувати Кримський міст безглуздо.

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