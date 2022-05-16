Минулої ночі, 16 травня, кримські "партизани" влаштували патріотичну акцію в Євпаторії, щоб нагадати окупантам, що Крим – це Україна. Там вирішили творчо підійти до акції і красиво облили синьо-жовтою фарбою будівлю окупаційної адміністрації.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

"Крим – це Україна! У ніч з 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали", - написав Чубаров у своєму пості.

Він також висловив сподівання, що "наступного разу" коктейль Молотова "також досягне своєї мети".

Зазначимо, що пізніше з'явилося відео, як будівлю окупаційної влади Євпаторії відмивають від синьо-жовтої фарби. На кадрах можна побачити, що для цього пригнали автомобіль рятувальників і поливають фасад зі шланга.

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