У мережі з'явилися нові кадри заворушень у невизнаній республіці. Як стало відомо, група жінок, чиїх чоловіків мобілізували в армію так званої "ЛНР", намагалися домогтися зустрічі з ватажком невизнаної республіки Леонідом Пасічником. Вони вирушили до "військової прокуратури", а по дорозі їм попався "голова МЗС ЛНР" Владислав Дейнего.

Обурені луганчанки вирішили переговорити і з ним, записуючи те, що відбувається на відео. Жінки звинувачували владу "Республіки" в тому, що їх чоловіків використовують у війні як гарматне м'ясо, і вимагали повернути чоловіків додому.

"Вони кинули зброю, тому що їх там вбивають. Вони бігли, як могли. Кинуло російське командування. Вони стояли з одними автоматами проти танків. Росіяни їх додому не пускають, сказали: «телефонуйте Пасічнику, ви тут нелегально перебуваєте». Вони вважаються дезертирами", - розповідає на кадрах жінка.

Вона пояснює, що мова йде про бійців 206-го полку з «ЛНР», які під натиском українських військових втекли з-під Харкова і опинилися в Росії, в Бєлгородській області. Тепер росіяни не дають їм виїхати додому.

Жінок навперебій зверталися до "міністра" з проханнями допомогти їхнім чоловікам. При цьому вони запевняли, що чоловіки не дезертирували, а просто «покинули» поле бою, після того як були розбиті.

"Вони просто врятували своє життя! Почнемо з того, що вони не військові! На них йшли танки, а вони, вибачте, з пістоликами!",- голосили жінки.

Втім, ніякої допомоги від свого "міністра", судячи з відео, вони не отримали.

Зазначимо, що напередодні жінки вже виходили на імпровізований мітинг в "ЛНР". Вони звинувачували російське командування в тому, що їх чоловіків просто кинули на полі бою.

Нагадаємо, дружини вояк "ЛНР" влаштували бунт, бо війська рф кинули їхніх чоловіків.

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