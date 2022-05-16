Вони хотіли зробити велике оточення, але це нереалестично, тому окупанти змінили плани.

На фронті в Україні вимальовується головна "Гаряча точка" найближчими днями. Але російські окупанти там "захлинуться" в боях з підрозділами ЗСУ. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив на брифінгу.

За його словами, найближчими днями головною "гарячою точкою" фронту буде Сєвєродонецьк.

"Вони будуть пробувати робити так зване мале оточення. Велике оточення, яке вони хотіли зробити (оточення всього нашого угруповання на Донбасі) це вже нереалістично станом на зараз, особливо після нашого контрнаступу на півночі і північному сході Харківської області. Зараз вони сконцентруються на Сєвєродонецьку", - уточнив Вадим Денисенко.

Він додав, що російські окупанти "захлинуться" в боях з підрозділами ЗСУ і не досягнуть своїх цілей.

Що стосується півдня України, то тут, за словами Денисенка, росіяни тероризують жителів і продовжують обстріли.

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