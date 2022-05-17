Про це попередив радник глави МВС Віктор Андрусів у коментарі «Стране».
Він зазначив, що зараз російські окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ. Зокрема, в Херсонській області вони вже почали зводити захисні укріплення. Як уточнив Андрусів, від успіху найближчих контратак українських військових буде залежати подальший хід війни і в першу чергу її тривалість.
«Питання контрнаступу ЗСУ полягає в тому, наскільки будуть до того моменту морально виснажені російські війська, і наскільки вони будуть готові обороняти захоплені ними рубежі. Плюс-наскільки наш Генштаб буде керуватися стратегічними задумами, а не завданнями що-небудь звільнити», - уточнив Андрусів.
Він зазначив, що успіх контрнаступу для ЗСУ буде помітний, якщо противник буде провалювати цілі лінії оборони.
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«Якщо ми створимо серйозні оточення, війна може закінчитися порівняно швидко», - заявив Андрусів.
Він вважає, що активна фаза війни завершиться вже до вересня цього року. Проте за нею піде позиційна фаза, яка, в свою чергу, ризикує затягнутися на кілька років.
«Визначиться лінія зіткнення і позиційно вона буде утримуватися. А позиційна війна може тривати роки 2-3. Поки Росія не відчує дуже серйозний удар від санкцій - а раніше ніж через два роки вона його не відчує», - поділився прогнозом Андрусів.
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