Найближчим часом російські окупанти поставлять на паузу свої спроби наступу на українські позиції.

Таким прогнозом в інтерв'ю «24 каналу» поділився радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він заявив, що незабаром темпи російського наступу різко спадуть.

Як пояснив радник глави МВС, справа в тому, що російські військові почали «видихатися».

"Я прогнозую, що зараз буде якась пауза. Вони будуть потроху видихатися. Вони вже десь видихаються", - розповів Андрусів.

Він зазначив, що за останні два – три тижні українські захисники значно прорідили ряди російської армії, знищивши безліч окупантів поблизу Сєвєродонецька та Попасної в Луганській області.

"Ось цих "м'ясних батальйонів" багато. Однак професійних, мотивованих штурмовиків там дуже мало. Більшість з них були знищені в результаті дуже важких боїв за Сєвєродонецьк, Попасну та навколишні села", - повідомив Андрусів.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ станом на 4 червня, з моменту початку війни в Україні було ліквідовано близько 31 050 російських окупантів. При цьому наголошується, що це орієнтовна цифра, так як точний підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

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