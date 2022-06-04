У своєму виступі на Міжнародному форумі безпеки GLOBSEC-2022 Олексій Резніков розповів про те, що Росія не відмовляється від своїх мрій захопити всі українські землі. Відповідна заява міністра з'явилася на сайті Міноборони.

За словами Рєзнікова, Росія не залишає надій окупувати всю територію України. І хоча передбачити точні терміни завершення війни важко, міністр вважає, що є всі шанси на її завершення вже до кінця року.

"Росія продовжує докладати зусиль щодо окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще в цьому році", - заявив Резніков.

Глава Міноборони також застеріг інші країни від того, що може їм погрожувати, якщо не зупинити Росію.

"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми повинні зупинити Росію і стримувати в майбутньому", - підкреслив у своєму виступі Резніков.

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