У громадському просторі ходить все більше розмов про розвал російської федерації після перемоги України у війні і падіння путінського режиму.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів вважає, що першим незалежним регіоном має стати Чечня.

За його словами, путін є одноосібним правителем в россії зараз. Історично після поразки у війні в россії змінюється влада на кардинально іншу.

Він пояснив, що саме Чечня на сьогоднішній день є республікою, яка абсолютно готова до незалежності. Єдине, що її стримує, – це певні персональні зобов'язання, які кадиров взяв перед російським диктатором.

"Однак він їх взяв перед путіним, але не перед росією. Це потрібно розуміти. Як тільки путіна не стане, то кадиров на другий день оголосить незалежність", - упевнений радник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, у Путіна закотили істерику через нові санкції проти дітей чиновників.

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