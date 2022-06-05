Екскандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен відвідала північ країни. Втім, місцеві жителі зустріли її не зовсім так, як вона того б хотіла.

Як передає Le Parisien, подругу путіна Ле Пен закидали яйцями на вулиці.

Її противники вийшли на вулиці, почали ображати та закидали яйцями просто посеред вулиці. Інцидент трапився тоді, коли політикиня прибула на одне з транспортних підприємств у Бретані.

Це сталося під час зустрічі політика з виборцями в центрі містечка Сент-Аман-Лес-Уотерс. Окрім прихильників, на Ле Пен там чекали десятки протестувальників, які тримали "антилепенівські" плакати і скандували "Геть фашизм!". І це не все, її противники вирішили влаштувати "яєчну атаку". Цей курйозний момент потрапив на відео.

Так, на опублікованих кадрах лідерка ультраправої французької партії "Національне об'єднання" посміхається і йде посеред натовпу вулицею, й несподівано в її голову полетіло яйце. Після цього вона нахилилася та миттєво прискорила крок, а охоронці підійшли до політикині ближче й почали її прикривати, доки та не зайшла до приміщення.

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