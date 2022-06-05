Екс-кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен посетила север страны. Впрочем, местные жители встретили ее не совсем так, как она того бы хотела.

Как передает Le Parisien, подругу Путина Ле Пен забросали яйцами на улице.

Ее противники вышли на улицы, начали оскорблять и забросали яйцами прямо посреди улицы. Инцидент произошел тогда, когда политик прибыла на одно из транспортных предприятий в Бретани.

Это произошло во время встречи политика с избирателями в центре городка Сент-Аман-Лес-Уотерс. Кроме сторонников, на Ле Пен там ждали десятки протестующих, которые держали "антилепеновсие" плакаты и скандировали "Долой фашизм!". И это не все, ее противники решили устроить "яичную атаку". Этот курьезный момент попал на видео.

Так, на опубликованных кадрах лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" улыбается и идет посреди толпы по улице, и неожиданно в ее голову полетело яйцо. После этого она наклонилась и мгновенно ускорила шаг, а охранники подошли к политику ближе и стали прикрывать ее, пока та не зашла в помещение.

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