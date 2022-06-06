За останні 48 годин Збройні Сили України відтіснили окупантів до східної околиці Сєвєродонецька.

ЗСУ протягом неділі, 5 червня, проводили локальні, але успішні контратаки в Сєвєродонецьку, відбивши кілька районів міста. Через це туди залучається більше уваги російських військ, що залишить вразливими їхні позиції на інших напрямках.

Про це повідомили в Американському інституті вивчення війни.

Так, українські контратаки змусять росіян залучити більше сил до Луганської області. Це в свою чергу залишить вразливі місця в оборонних зусиллях росії в Харківській області.

"ЗСУ, ймовірно, прагнуть використовувати зосередження росії в Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках", - відзначають аналітики в Інституті.



Крім того, експерти Інституту зробили висновки, що здатність українських сил успішно контратакувати в Сєвєродонецьку, нинішньому пріоритетному районі операцій Кремля, ще раз вказує на зниження бойової потужності російських військ в Україні.

Варто також додати, що за останні 48 годин Збройні Сили України відтіснили окупантів до східної околиці Сєвєродонецька.

Нагадаємо, що зараз відбувається в Чорному морі.

Як Politeka повідомляла, Фейгін розповів про те, що відбуватиметься в кремлі, коли Путіна не стане.

Також Politeka писала, що змінилося на фронті.