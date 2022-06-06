ЗСУ протягом неділі, 5 червня, проводили локальні, але успішні контратаки в Сєвєродонецьку, відбивши кілька районів міста. Через це туди залучається більше уваги російських військ, що залишить вразливими їхні позиції на інших напрямках.
Про це повідомили в Американському інституті вивчення війни.
Так, українські контратаки змусять росіян залучити більше сил до Луганської області. Це в свою чергу залишить вразливі місця в оборонних зусиллях росії в Харківській області.
"ЗСУ, ймовірно, прагнуть використовувати зосередження росії в Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках", - відзначають аналітики в Інституті.
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Крім того, експерти Інституту зробили висновки, що здатність українських сил успішно контратакувати в Сєвєродонецьку, нинішньому пріоритетному районі операцій Кремля, ще раз вказує на зниження бойової потужності російських військ в Україні.
Варто також додати, що за останні 48 годин Збройні Сили України відтіснили окупантів до східної околиці Сєвєродонецька.
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