Через ізоляцію путіна і почалися активні розмови про зміну влади, він вже давно став заручником системи влади в рф.

Чим більше точиться розмов про хворобу президента рф, тим більше в Кремлі намагаються випендритися і вирішити, хто замінить на посаді володимира путіна. При цьому путін вже давно не контролює рф. Про це розповів політолог Павло Лузін в інтерв'ю на каналі "Україна 24".

Зокрема Павло Лузін зазначив, що путін за два з гаком роки абсолютно ізолювався від поточного управління росією і його ізоляція стала досить помітною зараз.

"Путін вирішує щось у зовнішньополітичній сфері. Наприклад, питання війни вирішував він не один – з цими генералами, ФСО, ФСБ. Він відмовився від управління дав його їм, відштовхувався: "Вирішуйте це без мене, а якщо будуть гострі конфлікти, то прибіжіть до мене – я вже чогось вирішу". Це означає, що він повною мірою систему не контролює. Він такий же заручник цієї системи влади", – пояснив експерт.

Політолог пояснив, що через ізоляцію путіна і почалися активні розмови про зміну влади. Але насправді питання про те, хто буде наступником, стоїть вже дуже давно – близько 10 років.

"Еліті важливо зберегти баланс, а його зберігати все складніше. Вони ж злякалися в 2010 році ось цих "модернізаційних" починань Дмитра Медведєва, в 2011 році в ніжки кинулися просити про рокіровочку, адже стало зрозуміло: якщо проводити політичну та економічну модернізацію, то когось доведеться від влади "відрізати", а заодно – і від багатства. А якщо це зробити, то буде багато незадоволених в рф", – зазначив Павло Лузін.

Нагадаємо, що британський полковник, який передбачив напад рф, сказав, скільки може тривати війна.

Як повідомляла Politeka, Кремль поставив два завдання перед Лукашенком.

Також Politeka писала, що росіяни несуть величезні втрати в Україні, кого частіше ліквідовують з путінської армії.