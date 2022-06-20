Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Про це у понеділок, 20 червня, заявив глава пресслужби угорського премʼєра Берталан Хаваші.
Водночас Орбан вважає, що такий самий статус треба надати Грузії та Боснії і Герцоговині.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України.
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