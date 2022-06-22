«Багато політиків на Заході (Джонсон, наприклад) висловили думку, що війна триватиме ще довго, можливо роки, і Заходу разом з Україною потрібно бути готовим саме до такої війни. Це досить дивний поворот сюжету».

Про це, як повідомляє Politeka.net, у своєму Facebook пише колишній заступник голови російського уряду Альфред Кох, аналізуючи ситуацію як на бойовому фронті, так і на дипломатичному.

Кох нагадає, що до цбого часу західні експерти вже встигли переконати українців, що сили Путіна закінчуються, його військова промисловість через санкції не здатна забезпечити потреби існуючої армії, а резерви боєприпасів Росії не є нескінченними.

«Вони також переконали нас, що без загальної мобілізації Путіну буде важко утримувати необхідну кількість військ, і він не оголосить загальну мобілізацію через побоювання соціального вибуху», - нагадав Кох думку багатьох експертів.

«Три місяці нам розповідали, що у Путіна є ресурси на війну лише дев'ять місяців, а отже і війна... раз, два, три, чотири... закінчиться найпізніше в кінці листопада, ну і до краю - до Нового року. А потім раз і на роки...», - відзначає Кох різку «зміну взуття» екпертів.

Також він зазначає, що всі, хто був у Москві та Петербурзі в один голос кажуть, що на вулицях цих міст немає кризи і особливо війни. Мовляв, всі магазини та ресторани відкриті, люди насолоджуються гарною літньою погодою, міста вечорами яскраві та гарно освітлюються, а кіоски завалені товаром.

«І поки люди не відчують на власній шкурі тяготи війни, поки не сприймають війну як щось далеке і не відбувається насправді, війна сприймається ними в режимі футбольного матчу, в якому вони вболівають за "наших". Але коли вони відчують ці тяготи? Важко сказати. Російська економіка має величезну інерцію, і її приватний сектор, який надає країну послугами та продуктами, також надзвичайно адаптований. Плюс попри всі санкції (а може й завдяки їм) ціни на нафту і газ зараз дуже хороші і все це говорить про те, що Росія ще може довго кататися і життя буде погіршуватися дуже повільно, майже непомітно...», - переконаний Кох.

Але, зазначає Альфред Кох, Україна все одно переможе і ворог буде розбитий.

«Ні, я не бачу сценарію довгої війни до моменту, коли росіяни повстануть проти Путіна і війни, яку він розв'язав. Але що я бачу? Бачу, це простий і зрозумілий план. Захід надає Україні багато нової та ефективної зброї. А Україна просто виганяє агресора зі своєї території, при цьому намагаючись завдати йому максимальної шкоди, щоб послабити його...», - переконаний Кох, додаючи, що Україні просто потрібно дати багато хорошої зброї, а решту вона зробить сама.

Також Кох зазначив, що потрібен час для виготовлення великої кількості зброї та для того, щоб бійці навчилися нею користуватися, «але це точно - не роки».

«І наскільки я можу сказати, саме такий план зараз реалізовується. Не так швидко, як хотілося б, але й не так повільно, як пишуть різні клікуші та панікери», - впевнений Альфред Кох.

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