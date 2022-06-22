Ударні групи українських штурмовиків і бомбардувальників під прикриттям винищувачів, наносять авіаудари по ворожих позиціях. Ліквідовано близько 10 бойових бронемашин, живу силу противника і кілька складів боєприпасів.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ. Також підкреслюється, що успішно продовжує бойову роботу і наша артилерія.

Крім того українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також ЗСУ зупинили наступ окупантів у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні наступу наших військ.

Тим часом у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря російський агресор тримає шість носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Нагадаємо, що окупанти намагаються заблокувати ЗСУ - де зараз найбільш "великі проблеми".

Також повідомлялось, що одна з ракет, яку вночі рашисти запускали по Харкову, вибухнула в небі Бєлгорода.

Крім того Politeka.net писала, що буде з росією, коли Путін помре.