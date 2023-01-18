Саме зараз у Броварах на Київщині триває розбір завалів, дітей із садка перевели в інший заклад.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив очільник області Олексій Кулеба.

Також в мережі з’явилися кадри дитячого садка, на яких, зокрема, можна побачити частини гвинтокрила.

Одна з виховатильок дитсадка розповіла, що гвинтокрил не впав на садок, але машина зачепила будівлю і почала горіти.

За словами місцевих, які першими прибігли на місце катастрофи, серед дітей була дуже сильна паніка, деяких витягали через вікна будівлі.

Дані про жертви різняться. За деякими даними, їх вже 18. В Офісі президента України повідомили, що відомо про 15 загиблих.

«Точне число жертв трагедії наразі встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила. Травмовано 25 людей, серед них 10 дітей. Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків», - йдеться у повідомленні.

Оперативний штаб організовано у ліцеї №10.

До нього можуть звернутися всі, хто потребує допомоги. Тут працюють медики, психологи, представники поліції, ДСНС, волонтери, всі екстрені служби.

Додамо, тимчасово виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде один з заступників, хто саме — поки невідомо. За нового очільника МВС має проголосувати Верховна Рада після того, як комітет Ради з правоохоронної діяльності узгодить кандидатуру.

Гвинтокрил ЕС-225, бортовий номер 54, розбився в Броварах 18 січня о 8:20. Пошкодилась та спалахнула будівля садочка, а також 3 легкові авто.

О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 - ліквідовано.

На борту перебувало 9 людей: 6 чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члена екіпажу ДСНС.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ летіло в одну із "гарячих" точок, де проходять бойові дії.

Також повідомялось, що момент перед трагедією потрапив на відео.

Раніше стало відомо, хто окрім міністра МВС перебував на борту гвинтокрила.