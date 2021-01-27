Трое маленьких детей остались без присмотра матери, котора так и не вернулась домой

Так, в Херсонской области женщина оставила маленьких детей одних дома на несколько дней и ушла. Малышей спасли копы и теперь ищут горе-мать.

Об этом сообщили в ГУНП Херсонской области.

Полицию оповестили об этом работники службы по делам детей. Когда они прибыли на место, то увидели трех детей 6, 3 и 1,5 года, которые несколько дней были сами в грязи и без еды.

Мать детей на звонки не отвечала, в доме был беспорядок и грязно, в стене образовалось отверстие, кирпичи так и лежали на полу в спальне. Предварительно известно, что женщина ведет антисоциальный образ жизни. Малышей временно поместили в больницу. После проверки ситуации в семье определится дальнейшая их судьба.

Также ранее сообщалось, что в Харькове "мать-кукушка" бросила детей и уехала отдыхать с сожителем. Местный житель позвонил в полицию и сообщил, что соседей нет дома, а в их квартире остались двое детей в возрасте шесть лет и три года.

Когда полицейские приехали на вызов - увидели двух мальчиков, которые были дома одни, в квартире было холодно и не было еды. Позже в полиции установили, что 24-летняя мать вместе со своим сожителем поехали до Мерефы, а детей оставили дома.

Напомним, на выезде из города Берислав Херсонской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщала Politeka, вандалы устрои погром на мемориальном кладбище в Херсоне.



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