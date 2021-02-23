Умер легендарный закарпатский врач Дмитрий Мельничук
О смерти известного врача сообщили в Фейсбук его коллеги, в сети огромное количество слов благодарности от пациентов, передает mukachevo.
"Несколько часов назад остановилось сердце замечательного человека, профессионала и врача, который тысячам пациентов подарил счастливые улыбки" - сообщили в сети.
"Проклятый Ковид.... отошел в вечность ... друг, наставник, коллега. Всегда позитивный, всегда посоветует и утешит! Не верится..."- соболезнуют потрясённые несчастьем пациенты.
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Ранее мы писали, что с 24 февраля в областях Украины будут действовать ограничения «желтой зоны».
Ивано-Франковская область перейдет в «красную» зону до старта адаптивного карантина. Это связано с тем, что в регионе зафиксирована новая вспышка болезни. Область будет функционировать по правилам «красной» зоны с понедельника, 22 февраля.
В регионе уже разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области.
Добавим, что в Украине за последние сутки выявлено 4489 новых заболевших коронавирусом.
Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов и...".
Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в МОЗ объявили о дополнительных ограничениях: "На неделю закроют...".
Также Politeka писала, что вирус распространяется с бешеной скоростью по Харьковщине: свежая статистика.