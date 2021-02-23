Укрпочта уволила сотрудницу отделения в Кривом Роге, где женщина наотрез отказалась общаться на украинском языке

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Руководство почты отметило не только нарушение закона об использовании госязыка, но и правил общения с клиентами.

В Укрпочте подчеркнули, что в случае возникновения проблем в обслуживании клиентов необходимо обращаться в колл-центры, телефоны которых есть на сайте компании.

Ранее мы писали, что в Украине разгорелся скандал вокруг киевской школьницы-блогерши, которая заявила о своей ненависти к государственному языку

Так, 15-летняя девушка по имени Елизавета Леоненко опубликовала в соцсети TikTok видео, на котором обильно матерится в адрес украинского языка и тех людей, которые на нем говорят.

Девушка, не подбирая выражений, рассказала о том, что ненавидит государственный язык.

"Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать... Меня очень раздражает этот язык, особенно его звучание... Поэтому маленькие патриотики из своей зал*пы и своих сел, от**битесь от меня. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят по-русски и никого это не **ет", - сказала школьница.

Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".

Также Politeka писала, что на харьковчан массово жалуются из-за несоблюдения языкового закона: "за месяц поступило почти...".

Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.