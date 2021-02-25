Детский ровенский стоматолог Инна Кравчук, прославившаяся жестоким обращением со своими маленькими пациентами, продолжает оказывать услуги

Об этом пишет "РадиоТрек".

Недавно Украину поразило видео, опубликованное в сети. Стоматолог Инна Кравчук, лечившая детей, была замечена в неадекватном поведении на приеме. Сейчас доктор продолжает принимать пациентов. Местным жителям удалось сделать снимки, где четко видна Кравчук в белом халате.

Можно отметить, что против неё открыли пять криминальных дел, но несмотря на это Инна продолжает заниматься врачебной практикой.

В кадре также можно рассмотреть, что женщина спокойно общается со своими коллегами. Стоматологическая клиника «Only kids» работает, несмотря на скандал и испорченную репутацию.

На вопрос: "разве это законно?", - ровенская полиция поясняет это тем, что Инна может оказывать услуги населения, поскольку никто официально не запрещал ей лечить детей.

Все дело в том, что она не является государственной служащей, по сути, сейчас ей никто не может запретить работать по профессии.

Такие пояснения дала пресс-секретарь Национальной полиции Мария Юстицкая, следовательно, Инна Кравчук в период следствия может принимать пациентов.

В действиях полиции нет противоречия, ведь лицензию на стоматологическую деятельность может отозвать исключительно орган давший разрешение.

Только через суд можно запретить оказывать услуги скандальному доктору. Однако можем добавить, что сразу после разглашения и опубликования ролика, клиника некоторое время не работала.

Против стоматолога суд смог принять ограничительные меры в виде личного обязательства. Она обязана являться каждый раз, когда это станет необходимым суду. Кравчук запретили покидать Ровно без предварительного разрешения.

Сама 29-летняя стоматолог своей вины не признала.

Кстати, местные чиновники, после резонансного случая, решили провести работу среди детских врачей.

Напомним, стоматолог-садист неожиданно исчезла.

Как сообщала Politeka, в Ровно разгорелся скандал в детской стоматологии.

Также Politeka писала, украинцам прийдется дороже платить за медицинские услуги.