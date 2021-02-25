Врач областной инфекционной больницы на Закарпатье Степан Карабиньош назвал вероятную причину ушудшения ситуации с коронавирусом в области
Так, по его мнению основной причиной резкого ухудшения ситуации и высокой смертности является мутировавший вирус COVID-19, передает "Обозреватель".
"С Европы пошла вторая волна заболевания, причем к нам пришел уже новый штамм. Вирус поменялся, мы это наблюдаем сейчас. В первые дни после поступления пациент вроде еще чувствует себя нормально, он адекватен. А потом наступает резкое ухудшение, сатурация падает до 68%, его переводят в реанимацию, на ИВЛ и все, люди сгорают за несколько дней", – рассказывает Карабиньош.
За год борьбы с коронавирусом ему удалось отдохнуть всего несколько дней.
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"Я нахожусь в таком хроническом состоянии усталости. Помню, после Нового года еще были праздники и в отделении было всего 12 пациентов. Это так мало, что мы не знали что и делать. А потом за несколько дней все отделение заполнилось. Реанимация заполнена на 100%, да и в обычных палатах уже нет мест. Медсестрам приходится выходить дополнительно. На весь этаж, где постоянно находится 33-35 больных, у нас всего две медсестры. А им нужно всем поставить капельницы, сделать уколы", – говорит врач.
Ранее мы писали, что с 24 февраля в областях Украины действуют ограничения «желтой зоны».
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В регионе уже разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области.
Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов и...".
Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в МОЗ объявили о дополнительных ограничениях: "На неделю закроют...".
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