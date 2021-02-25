Директору лицея во Львовской области не понравилось, как оделись десятиклассники
Запись "любезной" беседы в появилась в Facebook , передает "Обозреватель".
Как известно, женщина обратила внимание, что у одной из школьниц – целлюлит, а их одежда подходит для сбора клубники.
"Почему в рабочих штанах? Ну понятно, девки, уже готовитесь на коленях клубнику собирать. Завтра тебя и тебя в школу не пущу, просто накажу. Привести себя завтра в порядок, найти нормальные брюки, а не рабочие штаны", – сказала директриса.
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Ранее мы писали, что с 24 февраля в областях Украины действуют ограничения «желтой зоны».
Ивано-Франковская область перешла в «красную» зону до старта адаптивного карантина. Это связано с тем, что в регионе зафиксирована новая вспышка болезни. Область функционирует по правилам «красной» зоны с понедельника, 22 февраля.
В регионе уже разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области.
Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов и...".
Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в МОЗ объявили о дополнительных ограничениях: "На неделю закроют...".
Также Politeka писала, что вирус распространяется с бешеной скоростью по Харьковщине: свежая статистика.