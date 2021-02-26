В Киеве разгорелся скандал из-за языка

Как передает Politeka.net, подробности рассказала Татьяна Шкуратова на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам женщины, в одном из столичных салонов для животных ее отказались обслуживать на украинском языке.

"Хотела я записать собачку в груминг-салон Bruno_Groom. А мне отказали, сказав, что они принципиально не обслуживают украиноязычных клиентов", - поделилась Татьяна.

В подтверждение своих слов она записала свой визит в заведение на видео.

"Сегодня я зашла к ним специально, чтобы заснять этих удивительных персонажей. Думала, что уже нет людей без мозга", - сообщила женщина.

Отметим, что 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и состоялся окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

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