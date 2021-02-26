Несколько врачей в Виннице отказались вакцинироваться от коронавируса

Об этом сообщает "Суспільне".

Индийский препаратом не готова привится врач-инфекционистка Андриана Рибарь. По ее словам, эффективность вакцины должна быть не менее 75 процентов.

"Она не прошла все клинические исследования, ее эффективность — 50 процентов, а вакцина должна быть более 75 процентов. Индийская вакцина на данный момент пугает. Увидим, как будет", – пояснила медик.

Главная областная инфекционистка Лариса Мороз также отказалась от вакцинации.

"Эта вакцина третью фазу клинических испытаний начинает в феврале в Индии. Основного показателя вакцины никто еще не озвучил: это ее эффективность, какой процент она дает возможность избежать тяжелых и летальных случаев. AstraZeneca сказала, что не отвечает за его эффективность, за качество, потому что они до этого не касаются", - рассказала медик.

Стоит отметить, что проведение вакцинации уже доступна всем регионам Украины. По состоянию на утро, 26 февраля, сделано 1338 прививок.

Также в Украине зафиксировали первые побочные эффекты вакцинации против COVID-19.

Все они носят легкий характер и предусмотрены инструкцией производителя препарата.

"Поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений есть семь, они все несерьезные", - рассказал первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов...".

Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в Минздраве объявили о дополнительных ограничениях: "на неделю закроют...".

Также Politeka писала, что на Прикарпатье не хватает кислорода, медики валятся с ног: "нужно было все закрывать раньше".