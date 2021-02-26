Несколько врачей в Виннице отказались вакцинироваться от коронавируса
Об этом сообщает "Суспільне".
Индийский препаратом не готова привится врач-инфекционистка Андриана Рибарь. По ее словам, эффективность вакцины должна быть не менее 75 процентов.
"Она не прошла все клинические исследования, ее эффективность — 50 процентов, а вакцина должна быть более 75 процентов. Индийская вакцина на данный момент пугает. Увидим, как будет", – пояснила медик.
Главная областная инфекционистка Лариса Мороз также отказалась от вакцинации.
Пластические хирурги занесли Алле Пугачевой смертельную инфекцию: "Тихо загибалась"
Измученный болезнями 91-летний Чапкис вышел на связь и рассказал, что с ним сейчас: "Уже три дня..."
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
"Старался помочь каждому, но себе не смог": остановилось сердце молодого украинского врача, детали трагедии
"Реальная конина": Полякова на шоу "Маска" проехалась по Гросу, певица не стала молчать
"Эта вакцина третью фазу клинических испытаний начинает в феврале в Индии. Основного показателя вакцины никто еще не озвучил: это ее эффективность, какой процент она дает возможность избежать тяжелых и летальных случаев. AstraZeneca сказала, что не отвечает за его эффективность, за качество, потому что они до этого не касаются", - рассказала медик.
Стоит отметить, что проведение вакцинации уже доступна всем регионам Украины. По состоянию на утро, 26 февраля, сделано 1338 прививок.
Также в Украине зафиксировали первые побочные эффекты вакцинации против COVID-19.
Все они носят легкий характер и предусмотрены инструкцией производителя препарата.
"Поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений есть семь, они все несерьезные", - рассказал первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.
Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов...".
Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в Минздраве объявили о дополнительных ограничениях: "на неделю закроют...".
Также Politeka писала, что на Прикарпатье не хватает кислорода, медики валятся с ног: "нужно было все закрывать раньше".