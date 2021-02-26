Теперь украинские новобрачные могут оформить онлайн заявку в ЗАГС, для этого всего лишь необходимо сделать три простых шага

Об этом Минюст сообщил на своей странице в Facebook.

Современное новшество поможет всем желающим подать заявку в ЗАГС через электронный сервис. В Украине, где все чаще обращаются к услугам онлайн, многие граждане часто выбирают оформление нужных документов в государственных органах с помощью электронных услуг.

Этому процессу помогают и существующие карантинные ограничения. Поэтому веб-портал «Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» пользуется стремительно растущей популярностью.

Данный ресурс может помочь воспользоваться перечнем услуг государственной регистрации актов гражданского состояния всем желающим. При наличии дома интернета, гражданин может подать заявку на бракосочетание.

Так утверждают чиновники в министерстве юстиции, рекламируя возможности данного веб-портала.

Для начала пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте. После чего определиться с датой, выбрать время церемонии, а также отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Ведь именно там и пройдет торжественное мероприятие бракосочетания.

Следующим шагом станет оплата специальной государственной пошлины и платной услуги. Ведь именно её и получат в итоге те, кто решил соединить свои судьбы.

Далее необходимо правильно заполнить заявление, к ней нужно приложить квитанцию об оплате. Прикладывают также и отсканированные документы будущих супругов. Если есть документы о расторгнутых отношениях, их также стоит отсканировать и выслать.

В тех случаях, когда у молодоженов нет электронных подписей, им придется посетить ЗАГС.

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