Двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на взятке
28 февраля их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, передает "ukrinform".
На данный момент известно, что сотрудники посольства отозваны из заграничной командировки, в их отношении начинается дисциплинарное расследование.
Кроме того мы писали, харьковчане в самом центре города наладили выпуск поддельного алкоголя.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Фреймут избавилась от нижнего белья, поманив торчащим бюстом в узком платье: "Аж дернулся глаз"
Скандалом обернулся новый эфир шоу "Маска", украинцы в ярости: "Вот и слили героя, а Данилко в плюсе!"
Незамужнюю дочь Сумской обхватил за ягодицы известный россиянин, фото облетело сеть: "Отличная пара"
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал слишком личное фото, вызвав отвращение: "Фу, сейчас вырвет"
Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.
Алкоголь большими партиями сбывали в магазины и кафе на территории города и области.
"Путем применения специального оборудования смешивали техническую воду со спиртом этиловым в больших объемах. После, готовую смесь упаковывали в пластиковые емкости и стеклянную тару", - рассказали в ведомстве.
Напомним, украинцам вернут жесткие правила карантина, срочное заявление МОЗ: "В течение трех дней..."
Как сообщала Politeka, коронавирус взялся за Прикарпатье с новой силой, люди умоляют о помощи: что происходит в больницах
Также Politeka писала, что украинские медики назвали новые симптомы китайского вируса: "Он адаптируется и мутирует".