Двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на взятке

28 февраля их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, передает "ukrinform".

На данный момент известно, что сотрудники посольства отозваны из заграничной командировки, в их отношении начинается дисциплинарное расследование.

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Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

Алкоголь большими партиями сбывали в магазины и кафе на территории города и области.

"Путем применения специального оборудования смешивали техническую воду со спиртом этиловым в больших объемах. После, готовую смесь упаковывали в пластиковые емкости и стеклянную тару", - рассказали в ведомстве.

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